Amerykanie pokazali nagrania z operacji zabicia Bagdadiego. Jego szczątki wrzucono do morza

To jest jakiś kabaret. Pomijając, że AlBagdadi był oczywistym psychopatą, który doszedł do władzy i znaczenia dzięki rozpętanej przez George Busha wojnie to nasuwają się nastŁpujące pytania:

1. O jakie paragrafy prawa międzynarodowego opiera się obecność sił zbrojnych USA w Syrii? Na czyje zaproszenie tam się znajdują i czyich interesów bronią?

2. Gdzie znajdują się granice amerykańskiej jurysdykcji? Czyżby wola amerykańskiego prezydenta zastępowała prawo globalnie?

3. Propaganda, propagandą - ale nazwanie samobójstwa Bagdadiego "operacją zabicia" jest nieteges. Zgodnie z prawdą byłoby: operacja zapędzenia do tunelu, ale to by nie brzmiało poważnie.

4. Skąd w ogóle wiadomo, że ElBagdadi zginął? Dla niewtajemniczonych: nie ma czegoś takiego jak analiza porównawcza DNA w ciągu niewielu minut w warunkach polowych.

4. I wreszcie: po jakiego grzyba zbombardowano ten budynek po całej akcji? Komu zawinił? Czy stało się to z troski o kobiety i dzieci, które się w nim znajdowały. Czy właściciel otrzyma odszkodowanie za ten bezmyślny wandalizm?