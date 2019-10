Rodzina Jeffrey'a Epsteina zatrudniła patologa. Ten przekonuje, że oskarżony nie popełnił samobójstwa

Jeffrey Epstein popełnił samobójstwo przez powieszenie - podał w połowie sierpnia zespół koronerów, który wykonywał sekcję zwłok oskarżonego. Dr Michael Baden chce jednak podważyć to orzeczenie. Jak mówił na antenie telewizji Fox News, u 66-letniego Epsteina wykazano liczne złamania kości szyi, w tym kości gnykowej. To ostatnie złamanie - jak mówił - "jest ekstremalnie rzadkie w przypadku powieszeń i znacznie częściej występuje przy zabójstwach przez uduszenie". - Myślę, że dowody wskazują na zabójstwo, a nie samobójstwo - stwierdził. Dodał, że przez 50 lat swojej pracy nie widział złamania kości gnykowej w przypadku powieszenia.

Na domniemania dr. Badena odpowiedziała dr Barbara Sampson, szefowa nowojorskiego zespołu koronerów, który orzekł, że Epstein popełnił samobójstwo. - Stanowczo podtrzymuję nasze stanowisko w sprawie przyczyn śmierci - powiedziała i dodała, że złamania kości gnykowej zdarzają się tak w przypadku samobójstw, jak i uduszeń.

Dr Sampson podkreśliła, że jej zespół przeprowadził kompletne śledztwo, w którym pod uwagę brano też informacje zebrane przez służby. Sampson podpierała się m.in. nagraniami z korytarza więziennego, rozmowami ze strażnikami i więźniami czy wynikami badań toksykologicznych. - Żadnego z ustaleń nie można rozpatrywać w odosobnieniu - dodała.

Kontrowersje wokół kości gnykowej

Jak przypomina "New York Times", o sprawie kości gnykowej pisał "The Washington Post" jeszcze zanim oficjalnie podano wyniki sekcji zwłok. "Artykuł był paliwem dla teorii spiskowych na temat domniemanego morderstwa Epsteina, które miało sprawić, że nie zamiesza on swoich bogatych i potężnych przyjaciół w swoje problemy" - czytamy.

Jednocześnie przypomniano opinie ekspertów, którzy zapewniali, że złamanie kości gnykowej nie jest równoznaczne z uduszeniem i może zdarzać się też w przypadku targnięcia się na swoje życie.

Oskarżenia wobec Epsteina

66-letni Epstein był w areszcie od początku lipca, oczekiwał na proces. Miliarder był oskarżony o kierowanie siatką handlarzy ludźmi. W swoich posiadłościach na Manhattanie i w Palm Beach miał płacić nieletnim, nawet 14-letnim dziewczynkom za seks. Nie przyznawał się do zarzutów.

