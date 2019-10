USA. Awionetka spadła na dom Polaków w New Jersey - strażacy udostępnili nagrania z akcji

Do wypadku doszło we wtorek 29 października około godziny 11 rano. Dwusilnikowa Cessna 414 wystartowała z Newport w stanie Wirginia i miała wylądować w Linden w stanie New Jersey. Niestety maszyna rozbiła się w sześć kilometrów bliżej w miejscowości Colonia. W katastrofie zginął pilot awionetki.

REKLAMA

Awionetka uderzyła w dom Polaków w New Jersey. W wypadku zginęła tylko jedna osoba

Jak podaje portal firefighternation.com, maszyna uderzyła w dom należący do polskiej rodziny, następnie ogień rozprzestrzenił się na dwa inne budynki. W akcji gaśniczej udział brało około dwustu strażaków. Poza pilotem żadna z osób nie została ranna. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Federalna Administracja Lotnicza. W momencie katastrofy było pochmurno, a widoczność ograniczała mgła.

Do polskiej rodziny, w której dom uderzyła awionetka, dotarł dziennikarz RMF FM. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców samolot wbił się w piwnicę dwupiętrowego domu, a następnie eksplodował. Na szczęście w momencie wypadku nikogo nie było w domu. - Na razie nie mogliśmy nawet dojść do naszego domu, tego, co po nim pozostało, tam wciąż się pali. Wiem, że przez dłuższy czas nie będziemy mogli tam podejść, bo w środku nadal jest samolot. Śledztwo wszczyna Federalna Administracja Lotnicza, która będzie pracować na miejscu. Tyle na razie wiemy. Niczego więcej nie możemy się dowiedzieć, na miejscu jest wiele służb. Nie pozwalają nam zbliżyć się do domu - powiedział właściciel domu.