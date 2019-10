USA: Ogromne pożary w Kaliforni wywołała gałąź rzucona na przewody linii elektrycznej

sirius_philips godzinę temu Oceniono 6 razy -4

Co na to eko-terrorysci? Ile ton CO2 i innych substancji naturalne pożary właśnie dostarczyły do atmosfery? Ile lat bez jeżdżenia samochodami wogóle w skali kraju byłoby potrzebne by zoffsetować to zanieczyszczenie? Tak się pytam, bo naturalne pożary non-stop się zdarzają na całym świecie i tyle ile dymu i dwutlenku węgla emitują to gołym okiem widać, że musiałoby być miliony samochodów na pełnym gazie latami nacurviać z wydechu żeby to pobić? Tak czy nie?