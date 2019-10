Francja. Atak na meczet w Bajonnie. 84-letni napastnik był związany z Frontem Narodowym

supertiumacz godzinę temu Oceniono 16 razy 10

Spójrzmy na to szerzej.

W całej Francji, szczególnie na południu, powstają całe dzielnice muzułmańskie (ciekawskim proponuję choćby wycieczkę do paryskiej dzielnicy La Goutte d’Or niedaleko Montmartre). To jeszcze żadna zbrodnia, ale oznacza to też, że przyjezdni z Maghrebu czy Bliskiego Wschodu nie chcą się integrować, tylko tworzą zamknięte środowiska. Oczywiście nie wszyscy, bo dla wielu, zwłaszcza młodych, a w szczególności kobiet, świecka Francja jest (może być) wybawieniem. Ale nie, dopóki jest nastolatką, musi nosić chustę itd., bo mieszka w zakazanej dzielnicy. Powstają strefy no go, zamykane są ulice na czas modłów (modły 5 razy w ciągu doby!). Przestępczość zastraszająca, więzienia nieproporcjonalnie zapełnione muzułmanami, mimo, że jest ich mniej, niż rodowitych Francuzów, recydywa, narkotyki, morderstwa, tzw. honorowe morderstwa, gwałty na niewiernych jak sport, ... Policja nie reaguje ze strachu, by nie wywołać zamieszek. Do tego socjal (kasa, mieszkania), bo niewiernych doić wręcz wypada. Duże poparcie wśród muzułmanów dla islamistów wszelkiej maści. 65% europejskich muzułmanów uważa, że prawo szariatu jest ważniejsze od konstytucji.



Jeśli zwykli, normalni ludzie nie reagują na czas, to do głosu dochodzą szajbusy z bronią. Macron zamiast teraz solidaryzować się, powinien był reagować wcześniej. Moim zdaniem władze Francji są żałosne, ale co ja tam wiem.