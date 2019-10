Pochowano szczątki przywódcy tzw. Państwa Islamskiego. W taki sam sposób jak ciało Osamy bin Ladena

kamuimac 2 godziny temu Oceniono 4 razy 2

które to niby ciało pochowali ?



to które rzekomo było rozerwane na milion kawałków od eksplozi pasa szahida którym to sie wysadził ?



czy może ciała trójki dzieci żeby inspektorzy miedzynarodowi nie widzieli dziur po kulach dzielnych marines.