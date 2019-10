Ćwiczenia Global Thunder. Polskie F-16 eskortowały amerykańskie bombowce

Minister obrony Mariusz Błaszczak pytany o ćwiczenia powiedział, że po raz pierwszy polskie siły powietrzne zostały w tak dużym stopniu włączone w szkolenie sił powietrznych naszego sojusznika zza oceanu.

Błaszczak: "Dowód profesjonalizmu naszych pilotów"

Szef MON zaznaczył, że manewry amerykańskiego lotnictwa to ważne dla bezpieczeństwa szkolenia. Są związane - jak mówił minister Mariusz Błaszczak - z odstraszaniem. "Włączenie po raz pierwszy w te szkolenia polskiego lotnictwa to dowód profesjonalizmu naszych pilotów" - dodał szef MON.

Global Thunder to ćwiczenia przeprowadzane co roku przez United States Strategic Command. Głównym celem manewrów jest szkolenie pilotów z maszyn lotnictwa strategicznego do zadań, jakie mogliby wykonywać w ramach zobowiązań sojuszniczych. Ważnym aspektem ćwiczeń jest również prezentacja potencjału bojowego, który służy do odstraszania.