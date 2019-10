Obyczajowy skandal w USA. Popularna kongresmenka oddała mandat po publikacji jej nagich zdjęć

Katie Hill była wschodzącą gwiazdą Partii Demokratycznej z Kalifornii. Jednak jej polityczne ambicje zostały przekreślone niemal z dnia na dzień. Najpierw skrajnie prawicowa strona internetowa Redstate opublikowała jej nagie zdjęcia i prywatną korespondencję z kochankami. Temat podjął brytyjski tabloid "Daily Mail", który opublikował jeszcze bardziej szokujące fotografie. Na jednej z nich, z 11 września 2017 roku (rocznica ataku na World Trade Center), roześmiana, naga kongresmenka trzyma w ręku fajkę wodną z marihuaną (która była wówczas w Kalifornii nielegalna), a na jej podbrzuszu widnieje tatuaż przypominający nazistowski Żelazny Krzyż.

Trójkąt z podwładną

Pozostałe fotografie dokumentują romans Hill z 24-letnią kobietą, która pracowała w jej sztabie wyborczym. Z opublikowanych wiadomości wynika, że kongresmenka w romans z młodą podwładną uwikłana była wraz ze swoim mężem. Zarzuca się jej również romans z dyrektorem finansowym swojego sztabu, któremu przyznać miała ponadprzeciętnie wysoką premię. "Daily Mail" ujawnił również, że w 2016 r. wraz z mężem Hill opublikowała swoje zdjęcia w internetowych grupach dla swingersów. Hill zaprzecza części z tych rewelacji, a sprawa jest trafiła do komisji etyki. Na fali akcji #metoo amerykańscy Demokraci zakazali utrzymywania jakichkolwiek relacji seksualnych i romantycznych z podwładnymi.

Jak podaje Associated Press, kongresmenka przekonuje, że odpowiedzialny za publikacje jej prywatnych zdjęć i wiadomości jest jej "toksyczny mąż", z którym się rozwodzi oraz "brutalni, nienawistni politycy". Publikacje tabloidów określiła jako "atak na jej prywatność" i zapowiedziała pozwy. Jednocześnie Katie Hill przyznała się do popełnionych błędów i zdecydowała się oddać mandat. - To najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałam zrobić, ale uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie dla moich wyborców, mojej społeczności i naszego kraju - napisała w oświadczeniu.

Wschodząca gwiazda Demokratów

Polityczna kariera Katie Hill była równie spektakularna, co krótka. W 2018 r. 32-letnia polityczka odbiła ostatni kontrolowany przez Republikanów mandat w Hrabstwie Los Angeles. Zasłynęła obietnicą zerwania ze "zwyczajną polityką". Chociaż należy do Partii Demokratycznej, posiada broń i podkreśla, że jej ojciec jest policjantem, który całe życie głosował na Republikanów. Sama popiera centrową agendę. Była również jedną z niewielu otwarcie biseksualnych polityczek w USA.

Jej wyborczy sukces został nagrodzony przez Nancy Pelosi. Spikerka Izby Reprezentantów mianowała świeżo upieczoną kongresmenkę wiceprzewodniczącą bardzo istotnej Komisji Nadzoru i Reformy, która odgrywa ważną rolę w dochodzeniu w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa.