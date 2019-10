Londyn. Po napadzie na jubilera próbował uciec, ale się potknął - dopadli go przechodnie [WIDEO]

ernst-lemingway 5 minut temu 0

Tak mniej wiecej wygladac bedzie juropka za kilkadziesiat lat, to tutaj w Londonistanie, to tylko odosobniony przyklad; multikulti+rozwarstwienie spoleczne przyniesie napiecia o jakich fizjologowie nie snili, Leszek Miller przepowiadal to juz kilka lat temu i mial racje. Czasy beda ciekawe, mieszanie roznych, skrajnie odmiennych spoleczenstw nieodmiennie prowadzi do konfliktow ktorych rozwiazanie zazwyczaj jest bolesne.