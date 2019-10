USA. Stan klęski żywiołowej w Kalifornii. Pożary lasów zmusiły do ewakuacji blisko 200 tys. osób

Gubernator stanu Kalifornia Gavin Newsom w oświadczeniu zapewnił, że władze korzystają ze wszelkich możliwych sposobów, by walczyć z pożarami w tym regionie. Dotychczas ogień zmusił do ewakuacji blisko 200 tysięcy ludzi.

REKLAMA

Pożar w Kalifornii objął już 50 tysięcy hektarów. Ewakuowano prawie 200 tysięcy osób

Pożary, które pojawiły się w Kalifornii, zostały uznane za klęskę żywiołową. Na północy stanu, w hrabstwie Sonoma, ogień strawił ponad 12 tysięcy hektarów upraw winorośli. Według CNN pożarem został objęty teren o powierzchni łącznie 50 tysięcy hektarów.

Największym utrudnieniem dla strażaków był wiejący w porywach do nawet 144 kilometrów na godzinę wiatr. Niestety według prognoz wiatr nie ustanie na sile do co najmniej poniedziałkowego wieczoru. Strażacy skupiają się teraz na uratowaniu przed pożarem miast Windsor i Healdsburg - z tych regionów ewakuowani zostali pacjenci szpitali. Konieczny był transport co najmniej 200 chorych, w tym 20 z nich znajdowało się w stanie krytycznym.

Firma PG&E (Pacific Gas and Electric), która odpowiada za dostawę energii w tym regionie, zdecydowała się odłączyć prąd dla prawie 2 milionów ludzi na północy Kalifornii. Strażacy obawiali się, że uszkodzone w płomieniach kable lub awarie przewodów elektrycznych mogą przyczynić się do wybuchania kolejnych pożarów.

Według statystyk rządowego California Department of Forestry and Fire Protection w wyniku ostatniego pożaru uszkodzonych zostało ponad 31 tysięcy domów. Z tego powodu ponad 700 gospodarzy z północnej części Kalifornii oferuje swoje mieszkania i domy dla osób, które musiały się ewakuować oraz dla strażaków, którzy przysyłani są do tego regionu z innych stanów - noclegi oferowane są za pośrednictwem strony Airbnb.