"Litwa "zbroi się" na start białoruskiej elektrowni atomowej. Miliony tabletek jodu w drodze"... bo to jest jedyny środek na kretynizm, nie tylko litewski.

"Już podkreślaliśmy, że ta elektrownia jest budowana ze względów politycznych i niezgodnie z zaleceniami wynikającymi ze stres-testów".

Ot, ze względów politycznych za ciężkie miliardy zbudowano elektrownię zamiast... dywizji czołgów. Tyle kretyni spod Wilna, namiętni zbieracze jodu.

"Rosyjski Rosatom, który wykonywał korpus, zapewniał, że incydent w żaden sposób nie doprowadził do uszkodzenia korpusu reaktora", no ale co to znaczy przy nadprzyrodzonej wiedzy jakiegoś nafaszerowanego jodem litewskiego koryfeusza spod Kowna.



PS. We Francji 80% energii uzyskuje się w elektrowniach jądrowych i co najfajniejsze, Francja buduje kolejne.

O francuskich zapasach jodu nic nie słychać, no ale trudno posądzić Francuzów o przynajmniej jeden procent tej szlachetnej mądrości, która za sprawą Maryjki Ostrobramskiej tkwi w Litwinach, że już redaktorów Gejzety z litości nie wspomnę.



