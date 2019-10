Holandia. Mieszkańcy Bredy podziękowali Polakom. "Maczkowcy" wyzwolili ich miasto 75 lat temu

anita_anita 2 godziny temu Oceniono 6 razy 2

Szkoda że gen. Maczek po wojnie musiał pracować jako barman chociaż polska dywizja ocaliła wielu angielskich żołnierzy płacąc swoimi. Wszystkim polecam przeczytanie hasła w Wiki "Bitwa o Mont Ormel" gdzie maczkowcy odegrali kluczową rolę w zamknięciu uciekającej z Normandii niemieckiej Grupy Armii B. Okrążone na Wzgórzu Ormel polskie jednostki były przygotowane na wypełnienie zadania do końca kończącą się amunicją. Godny Leonidasa pod Termopilami jest rozkaz majora Stefanowicza do polskich żołnierzy który powinien być znany każdemu uczniowi i Polakowi a jest zacytowany tylko w wersji angielskiej i niemieckiej tego hasła w Wiki. ("Panowie. Wszystko stracone. Nie sądzę żeby Kanadyjczycy zdołali nam pomóc. Mamy tylko 110 ludzi z 50 nabojami na karabin i 5 pociskami na czołg. Walczcie do końca! Poddawanie się SS nie ma sensu jak dobrze wiecie. Panowie! Powodzenia - dziś wieczorem zginiemy za Polskę i cywilizację! Będziemy walczyć do ostatniego plutonu, do ostatniego czołgu i w końcu do ostatniego żołnierza.") Czy są jakieś place i ulice przypominające Mont Ormel? A powinny bo tam pod Falaise odegraliśmy faktycznie rolę korka w butelce jak to określił później Churchill.