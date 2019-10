Janusz Waluś dalej walczy o powrót do Polski. Jego sytuację może zmienić nowy minister

Janusz Waluś odbywa w RPA karę dożywocia za zamordowanie Chrisa Haniego, lidera partii komunistycznej. Polak, który jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego wyemigrował do RPA, zradykalizował się podczas pobytu w Afryce i za namową Clive'a Derby-Lewisa zastrzelił Haniego. Początkowo Walusia i Derby-Lewisa skazano na karę śmierci, później zmieniono je na dożywocie.

W ciągu ostatnich lat pojawiały się informacje, że Waluś starał bądź stara się o powrót do Polski. Zwłaszcza że w 2016 roku sąd zdecydował o zwolnieniu warunkowym dla mordercy, co oprotestował minister sprawiedliwości RPA Michael Masutha. Batalie trwały do tego roku, ministrowi udawało się utrzymywać Walusia w więzieniu. W maju tego roku doszło jednak do zmiany - nowym ministrem sprawiedliwości został Ronald Lamola.

Waluś wróci do Polski? "Powinno się go odesłać pierwszym samolotem"

Jak opisuje "Rzeczpospolita", to właśnie Lamola może sprawić, że Waluś wróci do Polski. 7 października tego roku odbyła się kolejna rozprawa z udziałem Roelofa du Plessisa, prawnika Walusia, który próbował uchylić decyzję Masuthy ws. odmowy zwolnienia warunkowego.

Michał Zichlarz, autor książki "Zabić Haniego", tłumaczył dziennikowi, że rozmawiał z Walusiem przed październikową rozprawą i ten "był ostrożny, jeśli chodzi o szacowanie swoich szans". Miał za to zaznaczać, że spotkał się z córką Haniego, Lindiwe oraz odbył kursy konieczne do zwolnienia warunkowego.

"Rz" podkreśla, że z więzień wyszła już znaczna część zbrodniarzy z czasów apartheidu w RPA, w tym wspomniany Derby-Lewis. Waluś jednak nadal pozostaje w więzieniu. Zichlarz ocenił, powołując się na doniesienia medialne, że Waluś jest za kratkami przez "nadmierny zabiegi wdowy po Hanim i Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej". - Tak naprawdę powinno się go odesłać pierwszym samolotem do Polski - relacjonował.