Śmierć al-Baghdadiego: Amerykanie szczątki terrorysty potraktują jak ciało Osamy

stefan4 3 godziny temu Oceniono 5 razy 5

> Donald Trump triumfuje: "Zginął jak tchórz"



Temat na wypracowanie maturalne:

,,Uzasadnij, że w poemacie ,,Reduta Ordona'' Mickiewicz przedstawił tchórza, który wbiegł do lochu bez wyjścia skomląc, płacząc i krzycząc i spędził ostatnie chwile życia w całkowitym strachu i panice, ogarnięty przerażeniem, gdy otaczały go rosyjskie oddziały.''.



Dla przypomnienia -- końcowy fragment:



[...]

Widzę go znowu — widzę rękę — błyskawicę,

Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świécę,

Biorą go — zginął. — O, nie — skoczył w dół, do lochów!” —

„Dobrze — rzecze Jenerał, — nie odda im prochów”.

Tu blask, — dym, — chwila cicho — i huk jak stu gromów!

Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów:

[...]

Karząc plemie zwycięzców zbrodniami zatrute,

Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.