Operację zabicia Baghdadiego nazwano na część kobiety. "Ludzie powinni wiedzieć"

Ruscy nie odnotowali amerykańskie aktywności w tym regionie, tak na marginesie. Tortury, gwałty a w końcu zabójstwo takich osób jak ta Kayla pragnąca pomagać obcym ludziom to nieustający moralny skandal i rzecz wołająca o pomstę do nieba. ISIS to wspólne przedsięwzięcie Izraela i Arabii Saudyjskiej przy pośrednim wsparciu amerykańskim z czasów Obamy. Przykrócił na to fundusze Trump. Teraz al Baghdadi jest do odstrzału bo przegrał przez Ruskich i ich bombardowania. Oczywiscie z czystego wyrachowania jak tłumaczył pewien generał rosyjski: koszty takie same jak testowanie broni na jakimś poligonie Kura czy innej Ziemi Północnej a efekt polityczny i ekonomiczny w nakręcaniu sprzedaży broni nieporównywalny. Wszystko jedno. Wypaliłbym tych fanatyków żywym ogniem.