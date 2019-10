Wielkie pożary w Kalifornii. Żywioł szaleje wokół ważnego mostu

W związku z szybko rozprzestrzeniającym się pożarem zamknięta została międzystanowa autostrada nr 80, w ciągu której znajduje się most Carquinez, ewakuowano okolicę, w tym pobliską uczelnię California State University Maritime Academy - donosi "Los Angeles Times". Na zdjęciach i nagraniach z Kalifornii, które pojawiły się na Twitterze, widać skalę pożaru.

REKLAMA

Autostrada nr 80 (I-80) to druga co do długości autostrada międzystanowa w USA, łącząca San Francisco w Kalifornii z miejscowością Teaneck w New Jersey.

Pożary w Kalifornii

Kalifornia walczy z suszami i wielkimi pożarami już kolejny rok. Liczba osób objętych nakazem ewakuacji to już prawie 200 tysięcy, a miliony ludzi zostały bez prądu - donoszą z Kalifornii korespondenci "Guardiana". Rozprzestrzenianiu się żywiołu sprzyjają silny wiatr i wysokie temperatury.