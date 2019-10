USA. Tak Donald Trump obserwował obławę na lidera ISIS. Są zdjęcia

cmok_wawelski 21 minut temu Oceniono 4 razy 0

Wazne jest tez co bylo potem, nastepnego dnia.

Obama samej operacji zabicia bin Laden poswiecil 2 zdania.

Trump klapal dzisiaj 45 minut 'jak to zrobilismy' i 9 razy porownujac zabicie tego terrorysty do zabicia psa.

Ludzie kochajacy psy - powinni byc lekko zdziwieni. Aaaa, Obama mial psa a Trump ma lustro i telewizor.



Oczywiscie nie omieszkal przypomniec ze to jakoby on w swojej ksiazce dawno temu napisal pierwszy kto to jest bin Laden i ze nalezy go zabic.



Batman, Spiderman i Fartman w jednym poteznym ciele niezwyciezonego Trumpa.