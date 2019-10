Stanowisko wicepremiera nie dla Zbigniewa Ziobry. Wynik sondażu jest jednoznaczny

jael53 2 godziny temu Oceniono 16 razy 16

Skoro tak mówią respondenci, to bardziej prawdopodobne staje się to wicepremierostwo. Albowiem partia kocha upokarzać ludzi i demonstrować, że skoro daje pieniądze (nie swoje), to może tym beneficjentom spokojnie grać na nosie. Żeby lepiej poczuli, kto rządzi.