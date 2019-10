kisssmyass godzinę temu Oceniono 10 razy 2

no proszę, można? można! i to bez żadnego papieża! Co się odwlecze to nie uciecze. Kapitaliści gnębili, gnębili, szantażem, przemocą, torturami, szpiclami z CIA, etc., aż się sami po srali i pomazgali.