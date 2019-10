Harvey Weinstein na widowni w klubie komediowym. Stand-uperka ze sceny: "Nie wiedziałam, że mam przynieść gaz"

mccudden 29 minut temu 0

Jak ja się nie ogolę dzień, drugi i trzeci też, to żona wygania mnie z łóżka. A wyglądam tak samo jak Pan Weinstein, no może mam trochę gorsze garnitury i mniej wyględnych kolegów. Zapewne nie zaproszę najlepszej z żon na kolację za kilka tysięcy dolców, a jedyna rola jaką mogę jej zaproponować, to rola w w formacie komórkowym, film niestety, krótkometrażowy, raczej bez szans na Oskara, ani nawet na trampolinę do niego. Ba, nawet bez szans na wejście na tę trampolinę. Są niestety na świecie przedsiębiorstwa nieetyczne. I niestety jemy ich produkty, czytamy ich produkty, głosujemy na nie w wyborach, jesteśmy umoczeni.



Odkąd Hollywood istnieje, pojęcie kariera przez łóżko istnieje również. No niestety. Panie się na to godziły, pewnie często wbrew sobie, ale pęd do sławy, pieniędzy, chwały bywał silniejszy.. Zaryzykuję stwierdzenie, że w czasach przedinternetowych nagi biust jednej i drugiej feministki za odpowiednie pieniądze, pokazany nie wzbudziłby takiego szału.



Myślę też, że nastąpiła mocna deflacja "aktorek"...młode, niezdolne, pompowane botoksem, z twardymi cyckami, bez skrupułów moralnych, za to z parciem na srebrny ekran wypraszają stare gwiazdy. Może lepsze aktorsko, ale też mocno nieświęte.



Teraz niech ktoś mo