Ciała w ciężarówce w Essex. Jedna z ofiar miała pisać do rodziny: "Umieram, nie mogę oddychać"

Kontener z ciałami 39 osób, który przybył z Belgii, odnaleziono w środę w hrabstwie Essex we wschodniej Anglii. Według ustaleń policji zarejestrowana w Bułgarii ciężarówka z naczepą przypłynęła do Purfleet, na wschód od Londynu z belgijskiego portu Zeebrugge w środę nad ranem.

REKLAMA

Dotychczas informowano, że wszystkie osoby, które zginęły w ciężarówce, pochodziły z Chin. Jednak możliwe, że jedna z kobiet była Wietnamką - opisuje "The Guardian". Rodzina 26-letniej Pham Thi Tra My uważa, że mogła ona zginąć, ponieważ w środę wysłała do rodziny serię dramatycznych wiadomości tekstowych, a od tego czasu nie logowała się na komunikatorze.

W wiadomościach do matki 26-latka pisała, że nie może oddychać i żegnała się z rodzicami. "Przepraszam, mamo. Moja podróż za granicę się nie udała. Mamo, kocham cię tak bardzo! Umieram, bo nie mogę oddychać. Jestem z Nghen, Can Loc, Ha Tinh w Wietnamie. Przepraszam, mamo" - pisała kobieta. Policja na razie nie potwierdza, czy w ciężarówce znaleziono ciało Pham Thi Tra My. Sprawą zajmuje się także ambasada Wietnamu. Jak podaje BBC, rodzina przyznała, że zapłaciła 30 tys. funtów za nielegalne przewiezienie córki do Wielkiej Brytanii.

Kierowcą ciężarówki był 25-latek z Irlandii Północnej. Mężczyzna oraz jeszcze jedna osoba zostały aresztowane pod zarzutem morderstwa. Policjanci przygotowują się do przemieszczenia ciężarówki i identyfikacji znalezionych ciał.

Wśród ofiar 31 mężczyzn i osiem kobiet

W czwartek chińskie MSZ informowało, że 39 osób, których ciała znaleziono w naczepie ciężarówki, było obywatelami Chin. Informację tę przekazał w jednym z portali społecznościowych chiński dziennik "Global Times".

Ambasada Chin w Londynie pozostaje w ścisłym kontakcie w brytyjską policją. Według informacji dziennika "Global Times" trwa proces dokładnej weryfikacji tożsamości osób odnalezionych w ciężarówce. Pośród ofiar jest 31 mężczyzn i osiem kobiet. "Global Times" podaje, że wcześniejsze doniesienia o tym, że jedna z ofiar była niepełnoletnia, nie potwierdziły się.

Ujawnienie informacji o narodowości ofiar wywołało w Chinach falę komentarzy. Na największym chińskim portalu społecznościowym, będącym odpowiednikiem Twittera, w trakcie pierwszej godziny od publikacji wiadomości o śmierci obywateli Chin pojawiło się prawie milion komentarzy. Chińskie media przypominają, że w 2000 roku w naczepie ciężarówki w Dover odnaleziono ciała 58 nielegalnych imigrantów z Chin. Wówczas dwóm osobom udało się przeżyć.