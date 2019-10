Anglia. Polski rzeźnik oskarżony o gwałt i zabójstwo studentki filozofii. Jej ciało znaleziono w rzece

Do zbrodni w angielskim Kingston upon Hull (potocznie nazywanym Hull) doszło na początku lutego. Po wieczorze spędzonym z przyjaciółmi 21-letnia studentka filozofii Libby Squire wróciła taksówką do domu. Zanim jednak do niego weszła, przez pół godziny siedziała na ławce. Po północy sąsiedzi usłyszeli mrożący krew w żyłach wrzask.

REKLAMA

Ciało dziewczyny znaleziono w rzece

Jeszcze w lutym policja przeszukała położony niedaleko od miejsca zamieszkania zaginionej dziewczyny dom wynajmowany przez Pawła P. 25-letni Polak pracuje jako rzeźnik i jest pasjonatem sztuk walki. Mieszka razem z żoną i dwójką dzieci.

Po trwających półtora miesiąca poszukiwaniach ciało dziewczyny znaleziono w ujściu położonych niedaleko Hull rzek Ouse i Trent. W wyniku śledztwa Paweł P. usłyszał zarzuty gwałtu i morderstwa. Już wcześniej miał on zarzuty niezwiązane ze sprawą Libby Squire: był oskarżony o trzy włamania, podglądanie i publiczną obrazę moralności.

Mężczyzna ma stanąć przed sądem już 30 października. - Ta decyzja został podjęta po szczegółowej analizie dowodów przedstawionych nam przez policję w Humberside, jako wynik ich długiego i złożonego dochodzenia - powiedział BBC News prokurator Gerry Wareham.