Wielka Brytania. Nowe informacje ws. 39 ciał w ciężarówce. "Temperatura mogła wynosić -25 st. C"

qawsedrftg godzinę temu Oceniono 16 razy -4

Nowoczesna, progresywna (te cechy ma też piękny Rafał prezydent Warszawy) prasa zachodnia pisze że zamknięcie i kontrola granic nie jest żadnym rozwiązaniem. I że musimy to zrobić inaczej, humanitarnie. Niestety nie piszą jak, ale sądzę że tak ze dwa miliardy Inżynierów to jest to czego UE potrzebuje do dalszej realizacji odlotowych tęczowych wizji. Kto nie wierzy niechaj czyta:



Https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/23/essex-lorry-borders-governments



This horrific event was not caused by lax border controls but by governments that force the most vulnerable to risk their lives