Zmiana zmiany czasu odsuwa się w czasie. "Perspektywa chaosu"

dafcioo 3 godziny temu Oceniono 29 razy 17

Perspektywa chaosu? Że raz w roku pociągi nie będą stały godzinę w szczerym polu, a drugi raz się godzinę nie spóźnią, to jest ta perspektywa chaosu? Że ludzie przestaną się dopytywać, w którą stronę to przesunięcie i roztrząsać, czy po tej zmianie, jak wrócą do domu po pracy to będzie "wcześniej" (widniej) czy poźniej (ciemniej) - to jest perspektywa chaosu? A może systemy IT będzie trudno przestawić i rozjadą się transakcje pomiędzy stronami uczestniczącymi, bo ktoś nie dopilnował odpowiedniej zmiany ustawień czy aktualizacji? To akurat jest prawdopodobne, tylko że w takiej sytuacji naprawa problemu zajmie mniej niż dobę. Ale bardziej prawdopodobne jest, że coś się rozjedzie przy którejś zmianie czasu, niż przy jej braku.