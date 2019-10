Nepal. W Himalajach odnaleziono ciało Polki. Odłączyła się od towarzyszy wyprawy

senioryta13 godzinę temu Oceniono 3 razy 3

tam jest tylko jedna trasa i nie ma latwej. srednio dziennie robi sie 10 km, od schroniska do schroniska. Przynajmniej, 1 osoba z grupy powinna z nia zostac 1 dzien dluzej w Namche Bazar, a jesli to nie pomogloby, to tylko powrot. Mase ludzi wraca, Himalaje nie sa dla kazdego.