Wielka Brytania. Zidentyfikowano narodowość 39 ofiar znalezionych w ciężarówce

cerebral.palsy

W Chinach nadal obowiązuje system HUOKU. Nie pozwala on ludziom z biednych rejonów na przeprowadzkę do bogatych miast. Oto fragmenty z Wikipedii:

Hukou (hùkǒu: 户口) lub H...i (hùjí: 戶籍) – restrykcyjny system zameldowania wprowadzony w latach 50. XX wieku w Chinach kontynentalnych i na Tajwanie. Odnosi się do zezwoleń na pobyt stały opierających się na prawnie wymaganej rejestracji gospodarstwa domowego.



Od lat 80. około 200 milionów Chińczyków żyje poza oficjalnym miejscem zameldowania. W miastach cierpią z powodu o wiele niższego dostępu do edukacji i usług rządowych. Pod pewnymi względami ich status społeczny i ekonomiczny jest podobny do statusu nielegalnych imigrantów. Miliony rolników, którzy opuścili swe ziemie, utknęło na marginesie miejskiego społeczeństwa. Oskarża się ich tam o bycie przyczyną rosnącej przestępczości i bezrobocia. Pod presją mieszkańców miast (posiadających miejski hukou), ich władze wprowadzają dyskryminujące prawa.