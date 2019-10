Sondaż: Co czwarty Niemiec uważa, że Holokaust może się powtórzyć

bellum-omnium-contra-omnes 2 godziny temu Oceniono 14 razy 8

Co czwarty Niemiec uważa, że Holokaust może się powtórzyć?



Też tak uważam, bo to, co żydzi wyrabiają, po raz kolejny zaczyna przepełniać czarę goryczy. W dziejach Europy Żydów wypędzano już 44 razy, więc nie może to być przypadek. Różnica zaś jest taka, że do imprezy z największą przyjemnością dołączą muzułmanie. Ba, z rozkoszą wezmą na siebie rolę prowodyrów.