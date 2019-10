Bangladesz. 19-latkę spalono żywcem, bo zgłosiła molestowanie. Jej 16 oprawców skazano na śmierć

Jak podaje BBC sąd w Bangladeszu skazał na śmierć 16 osób, które brały udział w zamordowaniu 19-letniej uczennicy. Oskarżeni zwabili Nusrat Jahan Rafi na dach szkoły religijnej, gdzie została oblana naftą i podpalona. Dziewczynie udało się uciec z budynku i opowiedzieć bratu całą historię. Niestety 19-latka zmarła cztery dni później w szpitalu, w wyniku ataku doznała oparzenia 80 procent powierzchni ciała.

Bangladesz: 16 osób zostało skazanych na karę śmierci w procesie dotyczącym zabójstwa 19-letniej Nusrat Jahan Rafi

- Nauczyciel mnie dotknął. Będę walczyć z tą zbrodnią do ostatniego tchu - mówiła na nagraniu Nusrat. Dziewczyna została zaatakowana kilka dni po tym, jak złożyła na policji zeznania, w których wyjawiła, że dyrektor szkoły wezwał ją do gabinetu i dotykał ją w niewłaściwy sposób. Nastolatka była filmowana podczas zeznań przez policjanta, a następie nagranie to trafiło do internetu. Na filmiku można usłyszeć mężczyznę, który mówi, że jej sprawa jest nieistotna. Po zawiadomieniu aresztowano dyrektora, co wywołało protesty wśród uczniów. To właśnie wtedy zaczęła się nagonka na 19-latkę.

Morderstwo Nusrat wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami Bangladeszu - o jej historii pisały także media na całym świecie. Doprowadziło to do serii protestów domagających się sprawiedliwości wobec 19-latki. Po szybkich aresztowaniach odbył się także jeden z najszybszych procesów w tym kraju (trwający zaledwie 62 dni - zwykle rozprawy takie trwają kilka lat). Wśród oskarżonych znaleźli się dyrektor Siraj Ud Doula, który z aresztu miał zlecić zamordowanie dziewczyny oraz dwóch nauczycieli szkoły. Kolejne dwie osoby to lokalni liderzy partii Awami League.

Rodzina Nusrat Jahan Rafi "prosi o szybkie wykonanie wyroku"

Rodzina zamordowanej 19-latki, która popierała jej decyzję o złożeniu zawiadomienia na dyrektora szkoły, została objęta ochroną policji. Według BBC rodzina z zadowoleniem przyjęła werdykt sądu "prosząc o szybkie wykonanie wyroku". Oskarżeni zostali skazani na karę śmierci, która w Bangladeszu wykonywana jest przez powieszenie.

Molestowanie seksualne uznawane jest za powszechne przestępstwo w Bangladeszu. Według organizacji charytatywnej ActionAid aż 80 procent kobiet pracujących w zdominowanym w tym kraju przemyśle odzieżowym było świadkiem lub doświadczyło przemocy seksualnej w pracy. Według Mahila Parishad, grupy walczącej o prawa kobiet, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku w Bangladeszu po napaści seksualnej zabitych zostało 26 kobiet, 592 kobiety zostały zgwałcone, a 113 zeznało, że doświadczyło gwałtu zbiorowego. Grupa Mahila Parishad obawia się jednak, że liczby te są zaniżone, ponieważ wiele ze spraw nie jest zgłaszanych na policję.