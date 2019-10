Rozpoczęła się ekshumacja generała Franco. Jego szczątki przetransportuje helikopter

Przeniesienie szczątków hiszpańskiego generała było jedną z obietnic socjalistycznego rządu Pedro Sancheza, który jest krytyczny wobec spuścizny generała Francisco Franco. W ubiegłym miesiącu Sąd Najwyższy przyznał rządowi prawo do "szybkiego przeniesienia" prochów generała. Nie zgodził się także na pochowanie Francisco Franco w sugerowanej przez bliskich krypcie rodzinnej w katedrze Almudena, która znajduje się w centrum Madrytu.

REKLAMA

Szczątki przetransportuje helikopter

W czwartkowej ekshumacji weźmie udział tylko kilka osób. Wśród nich będzie minister sprawiedliwości, ekspert w dziedzinie kryminalistyki, ksiądz oraz 22 potomków generała. Nieobecni będą przedstawiciele mediów. Szczątki dyktatora przetransportowane zostaną za pomocą helikoptera. Ma to zapobiec protestom.

Generał Franco z Valle de los Caidos (Doliny Poległych) - mauzoleum upamiętniającego ofiary wojny domowej w Hiszpanii - zostanie przeniesiony na państwowy cmentarz w Mingorrubio przy dawnej rezydencji Franco - do pałacu El Pardo. Tam pochowana jest jego żona. Rodzina dostała zakaz nałożenia flagi narodowej na przenoszonej trumnie. W Dolinie Poległych, gdzie dotychczas spoczywał generał Franco, znajduje się ponad 30 tysięcy grobów ofiar wojny domowej z lat 1936-39. To wówczas, dzięki wsparciu Hitlera i Mussoliniego, siły Francisco Franco odebrały władzę rządowi republikańskiemu.

Spór o generała Franco

Decyzję o przeniesieniu szczątków, rząd Pedro Sancheza uzasadniał tym, że Valle de los Caidos ma być "miejscem upamiętnienia, pamięci i hołdu ofiarom wojny". Uznał, że obecność w tym miejscu szczątków generała to "obraza dojrzałej demokracji". Rządzący nie chcieli ponadto, by szczątki Francisco Franco zostały złożone w miejscu, w którym ludzie mogliby go gloryfikować.

Krytycy decyzji oskarżają rządzących, że w ten sposób prowadzą kampanię wyborczą. Wnuk generała Franco, Francisco Franco Martinez-Bordiu, powiedział, że jest wściekły na rząd. "Czuję wielką furię, ponieważ rząd wykorzystał coś tak tchórzliwego, jak wykopywanie zwłok do propagandy i rozgłosu politycznego, aby zdobyć kolejne głosy przed wyborami" - mówił. Rodzina wielokrotnie bezskutecznie odwoływała się od decyzji rządu.

Na początku października zwolennicy generała skierowali list do papieża Franciszka, w którym poprosili o jego interwencję. List pozostał jednak bez odpowiedzi. Decyzję socjalistycznego rządu skrytykował także hiszpański episkopat oraz benedyktyni, którzy związani z klasztorem w Dolinie Poległych.