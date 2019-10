Donald Trump obiecuje zniesie sankcji nałożonych na Turcję. Warunkiem zawieszenie broni w Syrii

mirrad67 godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Rząd iracki szuka pomocy międzynarodowej po wycofaniu się wojsk amerykańskich z Syrii do zachodniego Iraku bez upoważnienia, a Bagdad podejmuje obecnie kroki prawne przeciwko nieproszonej obecności.



Bagdad nie zezwolił siłom USA na pozostanie w Iraku, potwierdził w środę premier Adil Abdul-Mahdi.



Zwracamy się do społeczności międzynarodowej i Organizacji Narodów Zjednoczonych o wykonanie swoich ról w tej sprawie.



Sekretarz obrony USA Mark Esper powiedział we wtorek, że wojska amerykańskie przylatujące z Syrii wykorzystają Irak do przygotowania się do powrotu do domu, i zapewnił, że celem nie jest „pozostanie w Iraku na czas nieokreślony”. Esper nie określił, jak długo pozostaną wojska amerykańskie.