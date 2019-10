Rosja. Po katastrofie tamy znaleziono sejf z jednego z zalanych budynków. W środku 18 kg złota

gazkom 27 minut temu Oceniono 1 raz 1

Jak to jest, że rządy tak chętnie i szybko przejmują dobra osób prywatnych, firm i instytucji. Z tego co czytam, to nawet nie podjęto próby określenia do kogo należy do złoto i zwrotu go właścicielowi lub spadkobiercom.

Długi, to co innego. Tu wszystkie instytucje będą usilnie pracowały, aby dopaść dłużnika lub jego/jej spadkobierców. Nawet dziesiątą wodę po kisielu.