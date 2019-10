Były prezydent USA Jimmy Carter w szpitalu. Upadł i złamał miednicę

ars-derivatia 4 godziny temu Oceniono 8 razy 4

Prezydentura Cartera to była jedyna amerykańska prezydentura w XX wieku gdy amerykańskie wojsko nikogo nie zbombardowało (co prawda jego administracja prowadziła asystę logistyczną dla różnych stron w kilku konfliktach, jednak i w tym była bardzo zachowawcza w porównaniu z pozostałymi).



Problemy gospodarcze za jego kadencji były w dużej części wynikiem światowego kryzysu naftowego i gospodarczego, zresztą zaczęły się już za Nixona. Natomiast koniec recesji i zatrzymanie inflacji w latach 80. (przypisywany administracji Reagana) były efektem reform Cartera i zasługą ówczesnego przewodniczącego Rady Rezerwy Federalnej, Paula Volckera, który na stanowisko został powołany właśnie przez niego.



Zdając sobie sprawę, że prezydent musi być krystalicznie czysty, Carter obejmując urząd oddał swoje przedsiębiorstwo uprawiające orzechy arachidowe w "ślepy zarząd", tzn. nie miał żadnego wpływu ani informacji o tym jak funkcjonuje, żeby nie było choćby cienia podejrzeń, że podejmował decyzje kierując się własnym interesem. Po odejściu z urzędu okazało się, że jego firma straciła miliony. Jest to ogromna różnica w stosunku do tego co jest dzisiaj, kiedy Trump otwarcie nakazuje Secret Service nocowanie w jego własnych hotelach i organizuje szczyt G7 w swoim własnym kurorcie.



Carter, jako inżynier jądrowy w Marynarce Wojennej, razem ze swoim zespołem wyłączali po awarii eksperymentalny reaktor w kanadyjskich laboratoriach Chalk River, fizycznie prowadzące prace w środku uszkodzonego reaktora. Jego wiedza z tego zakresu prawdopodobnie przyczyniła się do jego spokojnej i wyważonej reakcji na incydent jądrowy w Three Mile Island jak i do jego decyzji o zaniechaniu prac nad rozwojem broni neutronowej.



Ponadto był orędownikiem energii odnawialnej i zamontował nawet na Białym Domu eksperymentalny układ zasilający z ogniw fotowoltaicznych (który potem Święty Reagan zdemontował).



To i wiele, wiele innych. Jimmy Carter to najlepszy, a na pewno najuczciwszy i najbardziej sumienny amerykański prezydent ubiegłego wieku. Większość uwag co do jego prezydentury to głównie krytyka polityki gospodarczej i to, że miał w zwyczaju krytykować amerykanów za próżność i materializm.



Osobiście uważam, że historia zweryfikuje te oceny. Amerykanie najwyraźniej nie zasługiwali na takiego prezydenta. Prościej zwalić winę na kozła ofiarnego i wybrać aktora ze sztucznym uśmiechem na prezydenta, który powie wszystkim, że USA jest najwspanialsze i nie musi się nigdy zmieniać, niż posłuchać faceta mówiącego prosto z mostu, że jest źle i trzeba stawić czoła problemom i własnym niedoskonałościom.