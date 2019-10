USA: Dziewięciolatek stanął przed sądem. Został oskarżony o zabicie pięciu osób

hipo krater 2 godziny temu Oceniono 9 razy 9

No proszę. Zdarzenie miało miejsce w kwietniu i już rozprawa,.mimo iż to dziecko. A zabójca Adamowicza od 10 miesięcy nie może zostać zdiagnozowano, bo diagnoza nie spodobała się prokuratorowi, bo PiS wydal wkrótce po zabójstwie diagnozę nie on bylniepoczuyalny. Widocznie coś się nie styka w tych diagnozach.