Donald Trump: "Możliwe, że będziemy musieli wdawać się w wojny". Prezydent USA ostrzegł Iran

"Żaden odpowiedzialny rząd nie powinien popłacać do krwawych ambicji Iranu".

Powinno brzmieć, do krwawych ambicji Izraela. Jak również, żaden rozsądny człowiek na świecie, używający rozumu, nie uwierzy w fake newsy jakoby Iran dążył do samounicestwienia , czyli do wojny z krajem posiadającym największe zasoby broni jądrowej na świecie.

Ten atak na rafinerię naftową w Arabii Saudyjskiej, to kolejna operacja false flag, mająca dać pretekst do przeprowadzenia ludobójstwa na Narodzie Irańskim, vide rzekome ataki przy użyciu broni chemicznej przeprowadzane przez "reżym" syryjski. PS Pokojowy noblista Burak Obawa, schodził ze sceny w tle 500 000 zamordowanych Syryjczyków i gruzów Aleppo.

Obecnemu lokatorowi Białego Domu, Donaldowi Trupowi, marzy się zejście ze sceny w tle 5 000 000 Irańczyków i gruzów Teheranu .