Tajlandia: Król Rama X pozbawił swoją "oficjalną kochankę" tytułów. Była "nielojalna"

Sineenat Wongvajirapakdi otrzymała tytuł „szlachetnej małżonki”, czyli oficjalnej kochanki króla Tajlandii, w lipcu 2019 roku - dwa miesiące po tym, jak Rama X ożenił się po raz czwarty, z Suthidą Na Ayudhą. 34-latka otrzymała tytuł "szlachetnej małżonki" jako pierwsza kobieta od blisko 100 lat - informuje news.sky.com.

REKLAMA

Tajlandia. Oficjalna kochanka króla chciała zostać królową. Została ukarana

O tym, że Sineenat Wongvajirapakdi została pozbawiona tytułów, poinformowała tajska "Royal Gazette". W gazecie ukazał się dwustronicowy komunikat wydany przez pałac, w którym wyjaśniono, że oficjalna kochanka króla była "niewdzięczna" i zachowywała się "w sposób niestosowny do jej tytułu". Z ogłoszenia wynika także, że "szlachetna małżonka" sprzeciwiała się mianowaniu żony Ramy X na królową.

"Występowała przeciwko małżeństwu królewskiemu i mianowaniu Królowej. Wywierała presję i robiła wszystko, co mogła, aby nie mianować Królowej, aby sama mogła przyjąć ten tytuł' - królewskie ogłoszenie cytuje portal "The Straits Times".

Byłą już "szlachetną małżonkę" oskarżono także o wykorzystywanie imienia króla dla własnej korzyści, co miało spowodować rozłam wśród urzędników pałacowych i wprowadzać ludzi w błąd co do jej statusu. W związku z tymi przewinieniami Sineenat Wongvajirapakdi została pozbawiona wszelkich nadanych jej tytułów.