Hiszpania: Rząd zadecydował, kiedy odbędzie się ekshumacja gen. Francisco Franco

Ekshumacja generała Francisco Franco ma rozpocząć się o godzinie 10:30 w czwartek 24 października. Jak informuje "El Pais", najbardziej prawdopodobne jest to, że ze względów bezpieczeństwa zwłoki dyktatora zostaną przetransportowane helikopterem. Hiszpański rząd chce w ten sposób uniknąć protestów i ewentualnych zamieszek na trasie z Doliny Poległych do cmentarza El Pardo-Mingorrubio w Madrycie.

Hiszpania. Ekshumacja gen. Francisco Franco. Rodzinie dyktatora nie udało się jej zablokować

Dlaczego szczątki Franco będą ekshumowane? Rządzący uważają, że Franco nie powinien spoczywać obok ofiar "wojny domowej, którą zainicjował", bo to uwłacza pamięci tych zmarłych. Hiszpański Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii odrzuciły już kilka wniosków, które przedstawiła rodzina generała Francisco Franco, chcąca zablokować ekshumację dyktatora. Jego wnuki chciały m.in. aby gen. Franco został pochowany w katedrze La Almudena w Madrycie, ale rząd Pedro Sáncheza się na to nie zgodził. Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację hiszpańskim władzom.

Ostatni spór między rodziną Franco a hiszpańskim rządem został spowodowany wolą wnuków dyktatora, którzy życzyli sobie, aby na trumnie ekshumowanego generała położono hiszpańską flagę. Władze Hiszpanii nie zgodziły się na to, tłumacząc, że rodzina Franco może sama położyć na trumnę flagę, ale dopiero podczas ceremonii na cmentarzu w El Pardo-Mingorrubio.

Ekshumacja gen. Francisco Franco zostanie przeprowadzona nieco ponad dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w Hiszpanii 10 października. Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza wierzy, że zachęci to wyborców do udziału w wyborach - relacjonuje "El Pais". Drażliwy temat ekshumacji dyktatora był otwarty w Hiszpanii przez ponad 20 lat. Udało się go zamknąć dopiero socjalistycznemu rządowi Pedro Sáncheza.

Dolina Poległych - co to takiego?

Dolina Poległych (hisz. Valle de los Caídos) to mauzoleum upamiętniające ofiary wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939). Zostało ono wykute przez więźniów w skałach wzgórza w pobliżu Madrytu na rozkaz dyktatora Francisco Franco. To on zadecydował, że pochowano tam prochy frankistów, ale także - wbrew woli rodzin - szczątki walczących z nimi republikanów. W Dolinie Poległych spoczywa ok. 34 tys. ofiar hiszpańskiej wojny domowej. Sam Franco został tam pochowany w 1975 roku.