Oddziały amerykańskie opuściły jedno z syryjskich miast. Kurdowie obrzucali je kamieniami i ziemniakami

supertiumacz 4 godziny temu Oceniono 11 razy 7

"17 pa寮ziernika USA poinformowa這 o podpisaniu z Ankar rozejmu. Na jego mocy Turcja zgodzi豉 si zawiesi bro na 5 dni, a nast瘼nie zako鎍zy ofensyw, o ile Kurdowie wycofaj si z granicz帷ego z ni obszaru."



Te mi porozumienie. I to pomi璠zy USA a Turcj. Jajcarze.

Je郵i Kurdowie opuszcz swoje domy i oddadz ziemi i swoje domy, to i 瘸dna ofensywa nie b璠zie potrzebna.



Turcy s teraz na syryjskiej ziemi. Tylko czekam, a Syryjczycy z Rosjanami si odgryz, i wejd kilka kilometr闚 na teren cz這nka NATO. Czy wtedy Trump "w swojej wielkiej i niezr闚nanej m康ro軼i uzna", 瞠 nale篡 odpowiedzie si陰 na atak na cz這nka NATO? Rozp皻a piek這? A potem zn闚 si wycofa, daj帷 w Europie pole Putinowi?



Boj si, 瞠 Rosjanie mog nas wtedy zaora. A to Estonia, a to S這wacja.... kraj po kraju. Kt鏎e kraje natychmiast i wsp鏊nie (i do tego skutecznie) odpowiedz na agresj?



Zaledwie 5 kraj闚 UE przeznacza 2% PKB na wojsko. W鈔鏚 tych kraj闚 jest Polska. Wida, jak u nas s marnotrawione te 鈔odki. Pytanie, jak wygl康a sytuacja w krajach, kt鏎e na wojsko wydaj mniej? Marynarka wojenna Wielkiej Brytanii ju nie ta, co przed II wojn 鈍iatow. Bundeswehra w Niemczech ju nie ta, co kiedy. W og鏊e to Niemcy na armi przeznaczaj mniej kasy, ni Polska! Podobnie Francja, ale oni przy nas to raczej s uzbrojeni.



Nasz przemys zbrojeniowy ma byle problem z pociskami do Leopard闚. Leopardy z 畝gania przesuni皻e przez ruskiego szpiona pod Warszaw, chyba tylko po to, 瞠by z zaskoczenia pierwszego dnia konfliktu zosta造 przerobione na z這m. Nie wiem, jak z amunicj do F-16, a naszym wybra鎍om ju marzy si drogi F-35.



Ach... Mam nadziej, 瞠 to tylko takie moje gdybanie.