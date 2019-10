Niemcy odrzuciły żądanie Aten. Grecja nie otrzyma 289 miliardów euro reparacji wojennych

mark6 pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

Do roboty greckie lenie i nie żądajcie aby inni was utrzymywali. To samo dotyczy Polski.

Kwestia odszkodowań dla Polski została już dawno uregulowana. Zamiast obchodzić co tydzień " obchody" , do roboty !!

Sprawa odszkodowań to kolejny konflikt wywołany przez PiS.

Jak nie " smoleńsk" to reparacje. Te GADY bez rozróby nie mogą żyć a Mularczyk to " macierewicz" reparacji.