Rosja chce walczyć o współpracę z Afryką. Władimir Putin: "To kontynent możliwości"

W dniach 23-24 października w Soczi odbędzie się szczyt "Rosja-Afryka: Wspólna wizja 2030", który ma otworzyć nowy rozdział w stosunkach między Federacją Rosyjską a krajami afrykańskimi. Z tej okazji prezydent Rosji Władimir Putin udzielił wywiadu agencji prasowej TASS. Spotkanie z dziennikarzami rozpoczął od podkreślenia, że Rosja i kraje afrykańskie mają przyjazne stosunki od bardzo dawna.

REKLAMA

- Nasz kraj odegrał znaczącą rolę w wyzwoleniu kontynentu, wspierając walkę jego narodów przeciwko kolonializmowi, rasizmowi i apartheidowi. Później pomogliśmy Afrykanom chronić ich niezależność i suwerenność, uzyskać państwowość, stworzyć podstawę dla gospodarek narodowych i sił zbrojnych. Ważne obiekty infrastruktury, elektrownie wodne, drogi i zakłady przemysłowe zostały zbudowane przez sowieckich - a następnie rosyjskich - specjalistów. Tysiące Afrykanów otrzymało wysokiej jakości wykształcenie na naszych uniwersytetach. Wielu obecnych afrykańskich przywódców, którzy cenią nasze wsparcie, dobrze to pamięta. My także przechowujemy pamięć tych stron historii - mówił Władimir Putin.

Władimir Putin: Zacieśnianie relacji z Afryką to "priorytet polityki zagranicznej Rosji"

Prezydent Rosji zaznaczył, że wzmocnienie relacji z krajami i stowarzyszeniami afrykańskimi jest dziś "jednym z priorytetów polityki zagranicznej Rosji". Podkreślił, że pomysł organizacji szczytu rosyjsko-afrykańskiego pojawił się już dawno temu, ale jego przygotowanie wymagało czasu.

- Oczekujemy, że nasi afrykańscy koledzy, przedstawiciele środowiska biznesowego, przybędą do Soczi z solidnym pakietem propozycji mających na celu zacieśnienie stosunków dwustronnych, a szefowie organizacji afrykańskich podzielą się swoimi pomysłami na temat tego, w jaki sposób możemy wspólnie rozwijać naszą wielostronną współpracę. Rozważymy te inicjatywy z wielkim zainteresowaniem i zdecydujemy, co można od razu uruchomić, a co wymagać będzie dalszego opracowania - powiedział Władimir Putin, zaznaczając, że Rosja również ma wizję tego, jak mogą wyglądać jej relacje z krajami afrykańskimi. Ocenił, że szczyt w Soczi na pewno zakończy się sukcesem, bo relacje między Rosją a krajami afrykańskimi stale się zacieśniają.

Prezydent Rosji podkreślił, że Rosja popiera wysiłki mające na celu kontrolę rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, pomoc w przypadku klęsk żywiołowych, rozstrzygania istniejących konfliktów i zapobiegania nowym kryzysom, a także, że jako jeden ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ aprobuje "uzasadnione dążenie państw afrykańskich do prowadzenia własnej niezależnej polityki, decydowania o własnej przyszłości bez narzucania 'pomocy' przez strony trzecie".

- Nasi afrykańscy partnerzy dostrzegają i doceniają fakt, że polityka zagraniczna Rosji w stosunku do tego kontynentu ma konstruktywny charakter - powiedział Władimir Putin.

Pytany o rosyjskie inwestycje w Afryce prezydent Rosji powiedział, że oczekuje, że ich liczba będzie "dość wysoka".

- Zarówno Rosja, jak i rosyjskie firmy mają znaczne zasoby. Mamy nadzieję, że nasi partnerzy z kolei stworzą niezbędne stabilne i przewidywalne otoczenie biznesowe, mechanizmy ochrony inwestycji i zapewnią korzystny klimat inwestycyjny - powiedział Putin.

Władimir Putin: Kraje zachodnie uciekają się do nacisków, zastraszania i szantażu

Prezydent Rosji ocenił, że Afryka staje się "kontynentem możliwości" i dlatego interesują się nią nie tylko Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia i Chiny, ale także Japonia, Brazylia czy Izrael.

Putin stwierdził też, że radziecki model współpracy z Afryką „był efektywny” na etapie rozwoju państwowości w krajach afrykańskich. Podkreślił jednocześnie, że Rosja nadal będzie udzielać pomocy finansowej państwom Afryki, ale będą to "pożyczki zorientowane na rynek".

Władimir Putin: Inne kraje, które pomagają Afryce, też mają nierozwiązane problemy socjalne

Prezydent Rosji przypomniał także, że Rosja i kraje afrykańskie od lat wiąże "wojskowa współpraca". Podkreślił, że obecnie Federacja Rosyjska ma umowy z 30. krajami na kontynencie afrykańskim, którym dostarcza różnego rodzaju rozwiązania i sprzęt wojskowy. Zaznaczył, że jego część przekazywana jest Afrykańczykom za darmo. Podkreślił także, że Rosja ma zamiar pomagać Afryce w zwalczaniu terroryzmu, bo ma bogate doświadczenia z Syrii.

Współpraca społeczna i humanitarna ma być jednym z tematów na szczycie w Soczi. Zapytany o to, dlaczego Rosja udziela pomocy Afryce, choć nie rozwiązała problemów socjalnych na własnym terytorium, Władimir Putin odpowiedział, że "dobre tradycje charytatywne i wsparcie w potrzebie są znakiem rozpoznawczym naszego ludu", a inne kraje,takie jak USA, Francja czy Chiny, które oferują pomoc humanitarną Afryce, również mają nierozwiązane problemy socjalne.