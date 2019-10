Indie. Uczniowie pisali egzamin z pudłami na głowach. Szkoła: "To był eksperyment"

co.ty.powiesz 4 godziny temu Oceniono 4 razy 4

I co w tym nagannego? Gdyby uczniowie nie ściągali, to nikomu nie przyszedłby do głowy taki pomysł. Jeśli więc to o kimś źle świadczy, to tylko o tych w pudłach. Chociaż jest inny sposób na to: wystarczy w wypadku przyłapaniu na tym procederze wyrzucić natychmiast ze szkoły, bez prawa powrotu. Już po pierwszym, czy drugim takim wydaleniu nie byłoby następnych przypadków.