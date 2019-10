Zamieszki w Chile: Trzy ofiary śmiertelne. Prezydent wycofał się z podwyżek cen biletów

My Polacy to jednak kochamy pokoj

Mimo 500 plus i 2000 minus w inflacji i podwyzkach 50 proc debili glosuje na zlodziei a 40 nie glosuje wcale

A nikt mimo wszystko niczego nie pali.

Az strach jak to w koncu pie...ie.

Tam 4 procent starczylo .

U nas trzeba 400?