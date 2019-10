Gdańsk laureatem Nagrody Księżnej Asturii. Dulkiewicz odebrała "hiszpańskiego Nobla"

Gdańsk otrzymał nagrodę w kategorii Zgoda. Prezydent Gdańska odebrała ją z rąk króla Hiszpanii Filipa VI w Teatrze Campoamor w Oviedo. - Dzisiaj (Gdańsk) jest przykładem solidarności, integracji i pokojowego współistnienia. Być może dlatego, że w najgroźniejszych momentach wzrasta potrzeba bezpieczeństwa, mieszkańcom Gdańska udało się przekształcić wszystkie cierpienia w walkę i odwagę. To cierpienie stało się siłą, odwagą i umiejętnością do pokojowego współistnienia i zgody - cytuje przemówienie monarchy TVN24.

O kandydaturę Gdańska do nagrody zabiegał przed śmiercią Paweł Adamowicz. Aleksandra Dulkiewicz w czwartek podkreślała, że to "nagroda dla wszystkich gdańszczanek i gdańszczan". - To w Gdańsku pokazaliśmy światu, że rewolucję można przeprowadzić w sposób pokojowy, na drodze niełatwego, długiego dialogu - mówiła.

Nagroda przyznawana jest w ośmiu kategoriach. Inni tegoroczni laureaci to: Siri Hustvedt (literatura), Peter Brook(sztuka), Muzeum Prado (komunikacja i działania na rzecz ludzkości), Lindsey Vonn (sport), Joanne Chory i Sandra Myrna Díaz (badania techniczne i naukowe) Salman Khan i the Khan Academy (współpraca międzynarodowa) oraz Alejandro Portes (nauki społeczne).

Nagroda wyniosła 50 tys. euro. Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała, że o celu, na jaki przeznaczona zostanie ta kwota, zdecydują mieszkańcy Gdańska w głosowaniu internetowym. "Hiszpańskiego nobla" otrzymali w ubiegłych latach m.in. Krzysztof Penderecki, Ryszard Kapuściński, Adam Zagajewski i Krzysztof Wielicki.