Rosja: Katastrofa na Syberii. W kopalni złota pękła tama, 13 osób nie żyje. Ofiar może być więcej

W Kraju Krasnojarskim doszło do tragicznego wydarzenia na terenie kopalni złota: w wyniku przerwania tamy oddzielającej rzekę Siejba od zbiorników do wypłukiwania kruszcu woda zalała kontenery mieszkalne pracowników. Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji poinformowało o 13 ofiarach śmiertelnych, ich liczba może wzrosnąć.

W kopalni złota w Kraju Krasnojarskim doszło do tragedii, fot. Google maps/ Twitter.com

