Korea Płd. Na lotnisku w Seulu zapalił się silnik airbusa A380

Boeingi 737 8 & 9 Max mają problem z odzyskaniem nie tylko zresztą europejskiego certyfikatu na latanie i stąd pewnie się biorą obecne problemy Airbusa.



Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA European Union Aviation Safety Agency) nie wyda, jak to do tej pory miało miejsce, certyfikatu dla 737 8 & 9 MAX na podstawie uzyskanego w Stanach certyfikatu FAA (Federal Aviation Administration).



Podobnie jak Chińczycy czy Australijczycy stracili (i słusznie) zaufanie do FAA i chcą sami robić testy a to potrwa miesiące co oznacza dziesiątki miliardów strat dla Boeinga



Walka jest na noże, każdy chwyt jest dobry.

Chodzi dobrze jeśli tylko o dziesiątki miliardów € czy $.



Służby "pracują" na całego.



Jednemu z bardzo pokupnych Airbusów 320 linii Swissair lecącemu z Genewy urwała się część w silniku,

Blisko 20 airbusów szwajcarskich linii Swissair było uziemionych potrzebą weryfikacji wszystkich silników.

Na przestrzeni, o powierzchni pewnie województwa mazowieckiego, liczne służby we Francji szukają tej urwanej w silniku Airbusa części.



Oczywiście, jak zwykle w naszych, mediach w mediach gó...arzy dla gó...arzy nie ma o tym ani słowa