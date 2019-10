Lubuskie. Bus najechał na 11-miesięczne dziecko. "To cud, że nie doszło do tragedii"

boo-boo wczoraj Oceniono 20 razy 18

"Kierowca busa oraz rodzice dziewczynki w momencie wypadku byli trzeźwi."

A dziecko ? czy dziecko było trzeźwe ?



Rodzice bezmózgi do kwadratu. Robisz zakupy to po skończeniu wsadzasz najpierw dziecko do samochodu i zapinasz w foteliku- potem zajmujesz się pakowaniem zakupów do samochodu, a nie puszczasz dziecko w samopas i oczekujesz, że przecież inni będą na nie uważać.