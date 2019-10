Były premier Katalonii Carles Puigdemont dobrowolnie oddał się w ręce belgijskiej policji

lukasz_patrykus wczoraj Oceniono 13 razy 5

"Od poniedziałku trwają starcia protestujących w Katalonii z hiszpańską policją..."

nie prawda w Katalonii, nie ma hiszpańskiej policji tylko katalońska, która nazywa się tam Mossos d'esquadra (to oni właśnie ścierają się z zamaskowanymi demonstrantami rzucającymi koktajle Mołotowa i butelki z kwasem w stronę policji)

Po drugie co ma do rzeczy to czy Puigdemont swego czasu uciekł do Belgii? Urzędującym prezydentem Katalonii jest Quim Torra, który skądinąd potępił publicznie rozruchy i wezwał do natychmiastowego przerwania agresji, które nie maja nic wspólnego z wzmiankowanym strajkiem generalnym ogłoszonym w Katalonii przeciw niesprawiedliwemu wyrokowi sądu najwyższego.