Watykan. Synod Amazoński: Kościół rozważa uznanie niszczenia środowiska za "grzech ekologiczny"

Duchowni podczas Synodu Amazońskiego w Watykanie wskazali więc na kwestię, którą już w 2016 roku poruszył papież Franciszek. W orędziu z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Stworzenia papież wzywał do pilnych działań mających na celu powstrzymanie zmian klimatu oraz zaproponował, by dbanie o środowisko naturalne traktować na równi z takimi dobrymi uczynkami jak karmienie głodnych czy opieka nad chorymi.

REKLAMA

Watykan. Duchowni podczas Synodu Amazońskiego zaproponowali wprowadzenie "grzechu ekologicznego"

Papież opisał wtedy niszczenie środowiska za jeden z grzechów, które popełniają ludzie. Rok wcześniej Franciszek wydał też encyklikę "Laudato Si'", która w całości poświęcona jest konieczności ochrony środowiska. Kwestia zmian klimatu była też poruszana przez poprzednich papieży. Wcześniej także Jan Paweł II i Benedykt XVI powtarzali, że osoby które dopuszczają się niszczenia środowiska naturalnego powinny za ten czyn odpowiedzieć przed Bogiem.

Teraz, za głosem papieża Franciszka idą też inni duchowni, którzy podczas synodu amazońskiego w Watykanie zaproponowali, by niszczenie środowiska uznać za grzech. Propozycję taką przedstawił brazylijski arcybiskup Pedro Brito Guimaraes, który stwierdził, że katolicy powinni spowiadać się z tak zwanych grzechów ekologicznych. - Grzechy ekologiczne - to nowe słowo dla nas, także dla Kościoła, ale ludzie nie wyznają grzechów, które popełniamy przeciwko naturze. Trzeba to zmienić - powiedział duchowny z Brazylii.

Podobnie wypowiadał się także bp Erwin Krautlerm, który wskazał konieczność ekologicznego nawrócenia, a ojciec Tom Reese zapewniał: "Jest różnica między piciem z plastikowego kubka a niszczeniem lasu, ale każda akcja krzywdząca społeczność albo pojedynczą osobę, to grzech". Według duchownych grzechy przeciwko środowisku należy traktować jako grzech popełniany przeciwko Bogu, bliźniemu i przyszłym pokoleniom.

Nie wszyscy uczestnicy synodu opowiadają się za tą propozycją. Konserwatywni krytycy papieża twierdzą, że ustanowienie grzechu ekologicznego przyczyni się tylko do zaaprobowania "pogańskich zwyczajów", w na które składa się kult natury.