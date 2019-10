70-letnia Polka i jej małżonek zamordowani w Szwecji. Media: Byli milionerami

70-letnie małżeństwo zostało napadnięte w mieszkaniu w szwedzkiej miejscowości Arlöv 6 października. Jak podaje portal Expressen.se, kobieta i mężczyzna zginęli w wyniku zadawania ciosów m.in. tępym narzędziem. Wszystko wskazuje na to, że napad miał charakter rabunkowy - mieszkanie zostało przeszukane przez sprawcę lub sprawców.

Kobieta była emerytowaną lekarką, opiekowała się niepełnosprawnym mężem, który poruszał się na wózku inwalidzkim. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", była Polką z okolic Łodzi, do Szwecji wyjechała w latach 70. Para kilka razy dziennie korzystała ze wsparcia przychodzących do mieszkania opiekunów. Wiadomo też, że małżeństwo należało do majętnych.

Szwecja. Morderstwo małżeństwa

Według informacji Expressen.se, w dniu morderstwa doszło do nietypowej sytuacji. Podczas wizyty opiekunów ok. godz. 10.30 ktoś zadzwonił do drzwi. Okazało się jednak, że nikt za nimi nie stał. Gdy pracownicy wrócili po trzech godzinach do mieszkania, starsze małżeństwo już nie żyło.

Portal sydsvenskan.se informuje, że na razie nikt nie został zatrzymany.