Hiszpania: katalońscy separatyści starli się z policją - "Ulice zawsze będą nasze!"

Wyadawało się, że Hiszpania poprzez autonomię poszczególnych regionów pójdzie w stronę federalizacji, co sprawiłoby, że zwolennicy pełnej niepodległości stanowiliby mniejszość. I nie byłoby problemu.

Ale gdy Katalończycy chcieli rozmawiać, rząd w Madrycie zachowywał się jak betonowy kloc. Swoim brakiem elastyczności doprowadził do eskalacji, nielegalnego referendum i ma, co ma. Można było przewidzieć, że surowe wyroki dla separatystów, to będzie dolanie oliwy do ognia, że w ten sposób zwolenników pelnej niepodległości Katalonii raczej przybędzie, a nie ubędzie.

Prawo i Konstytucja są po stronie Madrytu. A gdzie jest zdrowy rozsądek? Madryt zastosuje art. 155 i przejmie bezpośrednie rządy w Katalonii - i co? Uspokoi się? Raczej w ciągu kilku lat dojdzie do sytuacji, gdy albo Katalonia ogłosi niepodległość (a normalizacja stosunków pomiędzy nią a Hiszpanią potrwa ze dwadzieścia - trzydzieści lat), albo Hiszpania będzie ją musiała okupować, co doprowadzi ją do ruiny gospodarczej. W każdym przypadku dojdzie do wzmocnienia tendecji odśrodkowych w innych regionach autonomicznych.