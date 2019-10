Izba Reprezentantów amerykańskiego Kongresu skrytykowała decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk USA z północnej Syrii. Rezolucję w tej sprawie poparło 360 Demokratów i Republikanów, przeciw głosowało 60. Zwrot w polityce prezydenta USA w Syrii krytykują także senatorowie.

Po przyjęciu rezolucji czołowi Demokraci, w tym spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wzięli udział w briefingu w Białym Domu nt. sytuacji w Syrii. Jak podaje agencja AP, politycy wyszli z niego po tym, jak prezydent zaczął obrażać Demokratów i nazwał spikerkę Pelosi "trzeciorzędną polityk".

- Właśnie wyszliśmy z absolutnie niesatysfakcjonującego spotkania w Białym Domu. Prezydent zaczął od stwierdzenia, że nikogo z nas tu nie zapraszał. Poinformowałam go, że w głosowaniu 354 członków Izby Reprezentantów sprzeciwiło się jego decyzjom ws. Syrii - mówiła reporterom po spotkaniu Pelosi.

- On nie mógł tego znieść. Po prostu nie mógł znieść tego, że więcej Republikanów zagłosowało przeciwko jego działaniom (niż je poparło - red.). Więc wpadł w załamanie nerwowe. Próbowaliśmy otrzymać jasną odpowiedź, jak teraz będziemy walczyć z Państwem Islamskim

- relacjonowała spikerka.

Donald Trump chciał zakpić z Nancy Pelosi, a zrobił jej prezent

Po spotkaniu z Demokratami Trump opublikował na Twitterze kilka zdjęć z niego. Kpił przy tym dalej z Pelosi. Pisał, że polityczka miała "załamanie nerwowe" podczas spotkania. Na zdjęciu widać, że Pelosi w pewnym momencie rozmowy wstała i zdawała się grozić palcem prezydentowi.

Jednak pokazanie tej fotografii może okazać się dla Trumpa strzałem w kolano. W mediach już pojawiają się komentarze, że to prezent dla Pelosi i gotowy plakat wyborczy, na którym jedyna kobieta przy stole dosłownie "stawia się" prezydentowi. Spikerka już zamieściła to zdjęcie jako tło swojego profilu na Twitterze.

- Nigdy nie widzieliście czegoś takiego i ja nigdy nie widziałem czegoś takiego, a byłem tym pokoju wiele, wiele razy. Ale nigdy nie widziałem, żeby ktoś zrobił to, co zrobiła Nancy Pelosi, kiedy dosłownie postawiła się prezydentowi USA. A ponieważ Donald Trump ma najsłabszy umysł w historii amerykańskich prezydentów, to sam udostępnił zdjęcie tego momentu - komentował to na antenie dziennikarz MSNBC. - Nie widzielibyśmy tego zdjęcia, gdyby Trump nie popełnił rażąco głupiego błędu zamieszczenia tego na Twitterze - stwierdził i prognozował, że stanie się ono jednym z najważniejszych zdjęć kadencji Trumpa.

Republikanie razem z Demokratami krytykują Trumpa

W rezolucji krytykującej wycofanie wojsk amerykańskich z północnej Syrii, Izba Reprezentantów oceniła, że krok ten jest korzystny dla przeciwników Stanów Zjednoczonych: Syrii, Iranu i Rosji. Kongresmani wezwali prezydenta Trumpa. by jak najszybciej przedstawił plan trwałego wyeliminowania Państwa Islamskiego, a prezydenta Erdogana - do natychmiastowego wstrzymania operacji militarnej.

Politycy republikańscy odcinają się też od słów Donalda Trumpa, który wczoraj wyraził dystans wobec Kurdów. - Syria ma dobre relacje z Kurdami i wzięła ich w ochronę. Poza tym oni umieją walczyć. I wcale nie są aniołami - przekonywał prezydent. Politycy republikańscy nie kryli rozczarowania tymi słowami.

- Chciałbym wyrazić wdzięczność Kurdom, którzy są walecznymi bojownikami i z którymi mieliśmy bliski sojusz. Przykro mi, że znaleźliśmy się w takim punkcie - mówił lider Republikanów w Senacie Mitch McConell. Senator Lindsey Graham powiedział, że Donald Trump popełnił największy błąd swojej prezydentury. W odpowiedzi prezydent USA zarzucił Grahamowi, że chciałby pozostać na Bliskim Wschodzie na tysiąc lat i poradził by zajął się własnymi wyborcami.